Die Bundespolizei hat in Schwäbisch Gmünd ein mutmaßliches Schleuser-Duo festgenommen. Gegen die 49-Jährige und ihren Lebensgefährten ergingen inzwischen Haftbefehle. Das Paar soll nach Angaben der Bundespolizei in sieben Fällen insgesamt 19 Menschen aus der Türkei nach Deutschland und in andere Länder eingeschleust haben. Zeitgleich mit der Festnahme am Dienstag in Schwäbisch Gmünd wurden weitere Wohnungen in Esslingen und im Kreis Göppingen durchsucht. Bei dem verdächtigten Paar handelt es sich um eine 49-jährige Frau und ihren 45-jährigen Lebensgefährten, die in Schwäbisch Gmünd wohnen. Sie sollen Preisverhandlungen geführt, Schleusungen organisiert und auch selbst durchgeführt haben. Die beiden Tatverdächtige sind laut Mitteilung türkische Staatsangehörige.