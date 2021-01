B29: Auto schleudert in die Rems

Eine 24-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend bei Mögglingen (Ostalbkreis) ins Schleudern geraten und mit ihrem Auto in das Flüsschen Rems gerutscht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.