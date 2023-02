Für den Figurenhersteller Schleich aus Schwäbisch Gmünd läuft es gut. Der Umsatz steigt - und auf der Spielwarenmesse in Nürnberg hat die Firma jetzt die Pläne für dieses Jahr vorgestellt.

Zwei Jahre fiel sie wegen Corona aus, jetzt hat sie wieder geöffnet: Die Spielwarenmesse in Nürnberg. Mit dabei ist auch die Firma Schleich aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis).

Auf der weltweit größten Fachmesse für Spiele- und Spielwaren zeigen bis Sonntag mehr als 2.100 Aussteller aus der ganzen Welt ihre Produkte. Die Messe ist nur für Fachbesucher geöffnet, einzige Ausnahme: Zum allerersten Mal sind am Samstag und Sonntag in der Modelleisenbahn-Halle Privatbesucher zugelassen. Die Firma Schleich ist als einer der großen Aussteller auf der Messe.

Freude über Spielwarenmesse in Präsenz "zum Anfassen"

Der Geschäftsführer von Schleich, Dirk Engehausen, freut sich sehr über die Messe in Präsenz. Gerade bei Spielsachen gehe es ums Anfassen: "Wenn Sie unseren Löwen in der Hand haben, dann haben Sie fast das Gefühl, einen echten Löwen in der Hand zu haben. Wenn Sie in der Halle mit den Plüschsachen sind, dann spüren Sie die Weichheit der Dinge."

"Spielwaren sind so etwas emotional-haptisches", sagt Schleich-Geschäftsführer Engehausen.

"Spielwaren sind so etwas emotional-haptisches, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Zusammenkunft wie hier auf der Messe hat."

Bestseller T-Rex bekommt Konkurrenz von einem Verwandten

Besonders beliebt sind nach wie vor die Dinosaurier von Schleich - allen voran der T-Rex. Die Dinos nehmen die Besucher besonders gerne in die Hand. Der T-Rex in allen Farben ist und bleibt zwar der Bestseller, erklärt Produktmanagerin Laura Gerstner, dabei haben sie ihn dieses Jahr allerdings nicht. Die Produktpalette zum T-Rex sei so breit, dass kein neuer aufgelegt worden sei. Dafür ist sein Konkurrent am Start: der Tarbosaurus. Dieser enge Verwandte des T-Rex hat einen kürzeren Schwanz, sieht aber genauso gefährlich aus wie der T-Rex - deswegen sei er sehr beliebt, so Produktmanagerin Gerstner.

Aus Kinderzimmern kaum wegzudenken: Dinosaurier! Mit ihren vielen Farben sind und bleiben sie der Renner im Kinderzimmer - Schleich setzt künftig auch auf Harry Potter und recycelbare Figuren. SWR Maja Nötzel

Schleich wächst - Figuren von Harry Potter im Kommen

Das Umsatz des Unternehmens ist 2022 nach eigenen Angaben zum achten Mal in Folge gestiegen, auf 275 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von acht Prozent. Dazu trug vor allem das Auslandsgeschäft bei. Der Hersteller von Spielfiguren und Spielsets erzielt inzwischen mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb Deutschlands.

"Wir glauben fest daran, auch dieses Jahr weiter zu wachsen."

Auch für dieses Jahr rechnet Schleich mit guten Geschäften. Dafür sollen neue Figuren rund um Harry Potter sorgen. Die Figuren an sich stehen laut Geschäftsführer Engehausen aber weniger im Fokus, sondern mehr die fantasievollen Tierwesen wie Dobby, der dreiköpfige Hund, die Zentauren oder Seidenschnabel.

Figuren sollen ab 2027 komplett recycelbar sein

Das Unternehmen arbeitet aber auch an anderer Stelle an seinen Figuren. Bis Ende des Jahres 2027 sollen alle recycelbar sein. Schleich will dann aus alten Figuren neue machen können.