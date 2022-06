Ehemalige Schlecker-Mitarbeiterinnen bekommen Geld

per Mail teilen

Die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogeriemarktkette Schlecker bekommen demnächst Geld - einen Teil ihrer Forderungen gegen das insolvente Unternehmen.

Der Insolvenzverwalter hat in einem Brief an die mehr als 22.000 Betroffenen eine Abschlagszahlung von 15 Prozent der Ansprüche angekündigt. Das betrifft insbesondere Gehaltsansprüche.

Die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ehinger Drogeriemarktkette Schlecker bekommen demnächst einen Teil ihrer Forderungen gegen das insolvente Unternehmen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Stefan Sauer

Die Ansprüche waren in den Monaten nach der Betriebsschließung sowohl bei den Beschäftigten als auch bei der Arbeitsagentur entstanden. Denn bis Ende der Kündigungsfrist gab es Gehaltsforderungen, die zunächst teilweise von der Arbeitsagentur bezahlt wurden. Die angekündigte Abschlagszahlung ist nur ein kleiner Teil der Forderungen.

Entschädigung für Schlecker-Mitarbeiterinnen: Insolvenz-Gläubiger gehen leer aus

Nicht bedacht werden die Milliarden-Forderungen der Insolvenz-Gläubiger, zum Beispiel Lieferanten und Handwerker, die gegenüber den Gehaltsforderungen nachrangig sind.