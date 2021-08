Die Bienen des Imkervereins Frickenhofer Höhe haben mit dem nassen Wetter zu kämpfen. Die Imker müssen schon jetzt zufüttern, damit die Bienen nicht verhungern.

Das Frühjahr und der Sommer waren einfach zu nass. Nachdem die Bienen schon im Frühjahr kaum Blütenpollen eintragen konnten, hat es dem Imkerverein nun auch die Waldhonigernte verregnet. Die rund 1200 Bienenvölker des Imkervereins Frickenhofer Höhe bei Gschwend (Ostalbkreis) produzieren vor allem Waldhonig. Dafür sammeln sie Honigtau ein, eine zuckerhaltige Substanz, die von pflanzensaugenden Insekten wie Blattläusen ausgeschieden wird.

Imker Roland Behringer begutachtet seine Bienen am Flugloch. SWR

Das ganze Honigjahr ist für die Bienen und ihre Imker schwierig. So muss der Vorstand des Imkervereins Roland Behringer schon im Sommer zufüttern, damit seine 15 Bienenvölker nicht verhungern.

"Fichte und Tanne, die honigen nicht. Die Wiesen sind gemäht, es blüht nichts. Es bleibt nur füttern, füttern, füttern, damit die überhaupt überleben."

Die Diskussion um Insektenschwund und Insektenschutz hat dem Imkerverein Zulauf beschert. Waren es vor zehn Jahren noch 65 Mitglieder, sind es heute über 200, darunter viele junge Familien, so Behringer.

Uwe Wendt und Roland Behringer (von links) im Bienenstand. SWR

Trotzdem habe sich in den letzten Jahren zu wenig für die Bienen und Insekten getan. Das Angebot an Nahrungsquellen ist noch zu gering. Da müsse sich in der Politik, in der Landwirtschaft und bei jedem Einzelnen noch was ändern, so Behringer. Er fordert mehr blühende Wiesen, diese später zu mähen und wieder mehr Bäume in die Gärten zu pflanzen.