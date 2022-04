Festnahmen in der Drogenszene in den Kreisen Heidenheim und Neu-Ulm

Die Tatverdächtigen sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. In der Nacht auf Freitag hat es deshalb mehrere Polizeieinsätze und Festnahmen in den Landkreisen Heidenheim und Neu-Ulm gegeben.

Die Polizei hat Donnerstagabend bei einem geplanten Einsatz im Zuge von Ermittlungen in der Drogenszene Verdächtige in den Kreisen Heidenheim und Neu-Ulm festgenommen. Markus Brandhuber

Spezialkräfte seien bei den Festnahmen in den Kreisen Heidenheim und Neu-Ulm im Einsatz gewesen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag mit. Es habe sich um einen geplanten Einsatz der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm gehandelt. Hintergrund sei ein Betäubungsmittelverfahren, in dem bereits seit Längerem ermittelt werde. Weitere Details sollen vorerst nicht veröffentlicht werden, da die Ermittlungen andauern, so die Mitteilung.