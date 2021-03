per Mail teilen

Zwei Autofahrer haben sich am Montag in Oberstadion im Alb-Donau-Kreis wegen eines blockierten Parkplatzes geprügelt. Einer der Beteiligten musste danach im Krankenhaus behandelt werden. Nach Polizeiangaben hatte ein 31-Jähriger seinen Wagen auf einem privaten Parkplatz abgestellt. Das missfiel dem 44-jährigen Parkberechtigten. Er parkte sein Auto direkt davor. Der Streit eskalierte, so dass beide aufeinander einschlugen.