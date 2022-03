Auf dem Gelände einer Spedition in Neu-Ulm hat ein Mitarbeiter einen Kollegen beim Dieseldiebstahl erwischt. Der 22-jährige hatte in der Nacht zum Samstag 20 Liter abgezapft, wurde dabei aber von einem 27-jährigen beobachtet. Beide gerieten deshalb in Streit, der schließlich in einer Schlägerei mit Faust- und Fußtritten gipfelte. Laut Polizei wurden beide Männer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Körperverletzung.