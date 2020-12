Bis zu 20 Personen sind an einer Schlägerei in Günzburg vor einer Tankstelle beteiligt gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Gruppe zuvor in der Nacht auf Sonntag eine Diskothek besucht. Als ein verbaler Streit dann draußen eskalierte, wurden vier Personen bei der Schlägerei verletzt. Die jungen Leute waren zwischen 18 und 25 Jahre alt und größtenteils alkoholisiert.