Eine Schlägerei mit Baseballschlägern hat am Samstag in Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Sarah Umla: Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittag an, nachdem ein Anrufer eine Schlägerei mit Baseballschlägern und Messern unweit des Rathauses gemeldet hatte. Vor Ort trafen die Beamten auf einen polizeibekannten 22-Jährigen, der noch mit einem Baseballschläger bewaffnet war. Er gab an, von zwei gleichaltrigen Männern angegriffen worden zu sein; er kam verletzt ins Krankenhaus. Die Personalien der Angreifer konnten durch das Kennzeichen ihres Autos festgestellt werden. Auch sie seien bereits polizeibekannt, heißt es. Grund der Auseinandersetzung soll eine Beleidigung einer Freundin gewesen sein.

In Neu-Ulm-Pfuhl ist in der Nacht zum Sonntag ein 20-Jähriger zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatten die Unbekannten den jungen Mann unvermittelt angegriffen und mit den Füßen auf ihn eingetreten, als er am Boden lag. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.