per Mail teilen

Bei einer Schlägerei in einer Arbeiterunterkunft in Nersingen-Unterfahlheim im Kreis Neu-Ulm sind am Wochenende zwei 38 und 35 Jahre alte Männer verletzt worden. Der Grund für die Auseinandersetzung ist laut Polizei unklar; alle Beteiligten sprachen kein Deutsch. Gegen drei Männer im Alter von 43 bis 47 Jahren wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zwei von ihnen hatten knapp zwei Promille Alkohol im Blut.