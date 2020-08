In Ulm haben haben sich zwei Autofahrer geprügelt, weil sie sich über die Vorfahrt stritten. Ein 32 Jahre alter Mann hatte am Freitag einem 33-Jährigen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 33-Jährige wich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. An einer roten Ampel seien beide aus ihren Autos gestiegen und mit Fäusten aufeinander losgegangen. Ein Zeuge konnte die beiden trennen. Beide Männer erlitten "nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen". Sie werden wegen Körperverletzung angezeigt. Außerdem müsse geklärt werden, ob die Männer "charakterlich dafür geeignet sind, als Autofahrer am öffentlichen Verkehr teilzunehmen."