Pöbeleien am Aalener Bahnhof sind am Freitagabend in eine Schlägerei ausgeartet. Laut Polizei hatten zwei Betrunkene an Gleis 1 wiederholt wartende Fahrgäste angepöbelt. Ein ebenfalls betrunkener Passant griff ein und stieß dabei einen der Männer um. Dieser fiel in die Scherben einer Bierflasche und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.