Der Zoll und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben gestern den Schlachthof bei Ulmer Fleisch überprüft. Anlass war die hohe Zahl an Covid19-Infektionen in anderen Fleisch-Betrieben in Deutschland. Laut UImer Zoll sind nach ersten Erkenntnissen in dem Schlachthof keine wesentlichen Mängel beim Infektionsschutz festgestellt worden. Auf Verstöße gegen die Arbeitsbedingungen gibt es demnach ebenfalls keinen Hinweis. Durch die vielen Corona-Infektionen in anderen Großbetrieben der Fleisch-Industrie und den Diskussionen um die ausländischen Arbeitnehmer, waren gestern insgesamt 50 Zöllner in dem Ulmer Betrieb unterwegs, um sich zusammen mit Mitarbeitern des Gesundheitsamts und des Regierungspräsidiums Tübingen die dortigen Zustände anzuschauen. Ob dort auch in allen Fällen der Mindestlohn gezahlt wird, muss noch geprüft werden.