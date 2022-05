Bopfinger Stauferschule wegen Schimmelbefall geschlossen

In Bopfingen (Ostalbkreis) sind die Stauferschule, die Grundschule und die Stauferhalle wegen eines Schimmelbefalls geschlossen worden. Die Stadt spricht laut "Schwäbischer Post" von einer Vorsichtsmaßnahme.

Bei Sanierungsarbeiten in der Stauferschule im Stadtteil Schlossberg ist in der vergangenen Woche in sechs Klassenräumen ein Schimmelbefall festgestellt worden. Wie der stellvertretende Bürgermeister Andreas Rief der Zeitung sagte, handele es sich vermutlich um ungefährlichen Schwarzschimmel. Dies müsse jedoch im Labor noch bestätigt werden.

Im Labor wird derzeit untersucht, wie gefährlich der Schimmelbefall in der Bopfinger Stauferschule ist. dpa Bildfunk Uli Deck

Schimmelsporen in der Raumluft

Auch die angrenzende Stauferhalle und die Grundschule wurden umgehend untersucht. Hier gab es demnach keinen Befall. In der Raumluft wurden jedoch ebenfalls Schimmelsporen festgestellt. Laut Rief haften sich die Sporen an der Kleidung an und werden so auch in eigentlich nicht betroffene Teile des Gebäudekomplexes transportiert. Eine Fachfirma soll nun den Schaden beheben. Schüler und Lehrer mussten zunächst auf Homeschooling ausweichen; inzwischen gibt es einige Ersatzräume.

Alter Wasserschaden war möglicherweise Ursache

Seit April wird die Stauferschule generalsaniert. Handwerker erneuern Böden, Decken, Fenster und Elektrik. Ursache des Schimmelpilzes könnte ein Wasserschaden vor einigen Jahren sein, erklärte ein Sachverständiger. Möglicherweise hat sich Restfeuchte gehalten. Der Schimmelbefall war wegen abgehängter Decken nach außen nicht zu sehen.