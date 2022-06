per Mail teilen

Der Ausflug einer Landschildkröte hat in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ein Happy End gefunden. Das Tier war laut Polizei ausgebüxt. Eine Anwohnerin fand die Schildkröte und rief die Polizei. Die konnte den Besitzer zunächst nicht ausfindig machen. Eine Anzeige im Internet hatte Erfolg. Eine 17-Jährige meldete sich und konnte "Donatello", so der Name der Landschildkröte, wieder wohlbehalten mit nach Hause nehmen.