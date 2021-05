Der Schießtalsee in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) könnte in zwei Jahren wieder für Badegäste nutzbar sein: Stadt und Bäderverwaltung haben am Mittwoch dem Gemeinderat ein Konzept für eine Renaturierung vorgestellt, wie ein Sprecher der Stadt bestätigte. Der See soll das Bud-Spencer-Freibad ergänzen. Er könnte in der Mitte durch einen Damm mit Steg und Schilfgürtel in zwei Teile getrennt werden. Der dem Bud-Spencer-Bad zugewandte Teil würde als Naturbadesee reaktiviert werden - der andere Teil ist für Amphibien und Wasservögel vorgesehen. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten von rund einer Million Euro, hofft aber, dass 90 Prozent vom Naturschutzfond des Landes Baden-Württemberg finanziert werden. Bislang waren die Zuflüsse zu nährstoffhaltig, was den See veralgen ließ. Der Schilfgürtel soll künftig wie eine Kläranlage funktionieren. Bei Starkregen könnte der See auch als Rückhaltebecken dienen und so die Innenstadt schützen. Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) hofft auf eine Einweihung im Mai 2023.