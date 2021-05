per Mail teilen

Das Logistikunternehmen Schenker verlagert seinen Standort vom Ulmer Donautal nach Herbrechtingen im Kreis Heidenheim. Das Unternehmen verspricht sich nach eigenen Angaben eine höhere Produktivität, mehr Wachstum und eine bessere Verkehrsanbindung. Die mehr als 6.600 Quadratmeter großen Lager- und Logistikflächen liegen in der Nähe der A7 und sollen in einem Jahr bezogen werden. Auf die Anzahl der Mitarbeiter soll sich der Umzug nicht auswirken. Aktuell sind 82 Menschen in der Ulmer Niederlassung beschäftigt.