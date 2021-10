per Mail teilen

Auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes in Aalen (Ostalbkreis) hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag einen geparkten Pkw beschädigt und einen "unverschämten" Zettel angebracht. Im Polizeibericht aus Aalen heißt es dazu wörtlich: An der Windschutzscheibe des Opel wurde vom Unfallverursacher ein Zettel angebracht, auf welchem stand: "SCHEISSE GEPARKT!" und "Entschuldigung für den Kratzer."