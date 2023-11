Der Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts, Alexander Kessler, blickt auf spannende Jahre zurück. Im SWR-Interview erinnert sich an viele Prozesse und kuriose Erscheinungen.

Seit 2019 ist Alexander Kessler Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm. Im Dezember wird er an einen anderen Ort wechseln: Er wird Amtsgerichtsdirektor in Landsberg am Lech. Zu seinem Abschied hat hat er dem SWR ein Interview gegeben und erzählt von den besonderen Erlebnissen in seiner Neu-Ulmer Amtszeit.

SWR Aktuell: Herr Kessler, welcher Fall hat Sie mit am meisten bewegt in Ihrer Amtszeit in Neu-Ulm?

Alexander Fischer: Da war dieser tragische Unfall auf der B28 bei Senden, der vor einigen Wochen hier verhandelt wurde: Der hat mich auch persönlich berührt, weil man gesehen hat, wie schnell das eigentlich gehen kann, wenn man irgendwann mal auf der Straße unterwegs ist. Der Geschädigte hat damals alles richtig gemacht auf der B28. Und war nur zur falschen Zeit am falschen Ort: Weil jemand anderes mit an die zwei Promille ihn, auf Deutsch gesagt, "abgeschossen" hat mit seinem Fahrzeug. Und das sind dann Dinge, die einen auch persönlich beschäftigen, die man auch mal mit nach Hause nimmt, und wo man sich Gedanken macht - auch wenn man schon so lange bei der Justiz ist.

Blickt auf eine spannende Zeit an der Donau zurück: Der scheidende Direktor des Amtsgerichts Neu-Ulm, Alexander Kessler. Im Dezember wechselt er nach Landsberg am Lech. SWR Frank Polifke

SWR Aktuell: Heißt das, dass man diese Distanz, die man als Jurist haben sollte, gar nicht so ganz halten kann?

Kessler: Man muss die Distanz wahren. Das gehört zu unserem Job dazu, insbesondere wenn man die Fälle selber verhandelt als Strafrichter, dann ist es mit das A und O, dass Sie diese Distanz wahren. Da bleibt gar nichts anderes übrig. Aber es ist natürlich menschlich, dass man sich nach der Verhandlung auch Zuhause einfach noch mal damit auseinandersetzt und sich private Gedanken dazu macht.

SWR Aktuell: Sie sind mit Leib und Seele Strafrichter, haben Sie gesagt. Was macht Ihnen diese Arbeit so wertvoll?

Kessler: Ja, es sind die vielen Facetten des menschlichen Lebens, mit denen man in Strafverfahren konfrontiert wird, die unterschiedlichsten Charaktere, mit denen man befasst ist, die verschiedensten Gründe, warum die Menschen straffällig werden. Und es ist auch eine Vielfalt von Straftaten, mit denen man konfrontiert wird, von einfachsten Vermögensdelikten, vom Schwarzfahren, bis zu ganz gravierenden Körperverletzungsdelikten, mit dem man beim Amtsgericht befasst ist, den ganz schwerwiegenden Taten, Tötungsdelikten, die hinterher beim Landgericht angesiedelt werden.

SWR Aktuell: Sie haben gerade diese Charaktere erwähnt. Was sind denn das für unterschiedliche Typen, mit denen Sie zu tun haben?

Kessler: Das ist ganz verschieden. Warum wird der Einzelne straffällig? Aus bestimmten Notsituationen heraus? Da haben wir die Vermögensdelikte zum Beispiel. Wenn sich die finanzielle Situation einfach desolat entwickelt, dann kann es passieren, dass der eine oder andere gravierende Vermögensdelikte begeht, von denen er vielleicht drei Jahre davor selber nie gedacht hätte, dass er in dieser Art und Weise mal tätig werden könnte. Oder nehmen Sie die Körperverletzungsdelikte: Da liegen viele Ursachen im privaten, persönlichen Bereich, private Streitigkeiten. Und die führen dann dazu, dass Auseinandersetzungen eskalieren, mit ganz erheblichen körperlichen Folgen.

SWR Aktuell: Welche Entwicklung bei Straftaten ist Ihnen während ihrer dreieihalb Jahre am Amtsgericht Neu-Ulm aufgefallen?

Kessler: Insbesondere eine Entwicklung - und die findet bei den Körperverletzungsdelikten statt: Dass die Hemmschwelle immer weiter sinkt, schon in jungen Jahren. Das kann man schon bei Jugendlichen und Heranwachsenden beobachten, dass wir immer wieder Verfahren verhandeln, wo es um Faustschläge ins Gesicht geht, Fußtritte gegen den Kopfbereich, gegen den Körper, die mit ganz erheblichen Gesundheitsgefährdungen einhergehen. Es werden immer häufiger Waffen und insbesondere Messer eingesetzt, auch im Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten, was den abstrakten Gefährdungsgrad natürlich erhöht. Und eine äußerst ungute Entwicklung ist, dass die Gewalt auch gegenüber uniformierten Beamten, insbesondere Polizeibeamten, zunimmt. Dass der Respekt gegenüber der Polizei verloren geht, auch wiederum schon in jungen Jahren. Das ist eine Entwicklung, der man als Justiz natürlich entgegenwirken kann und aus meiner Sicht auch entgegenwirken muss. Indem man entsprechende Strafen verhängt, die auch abschrecken, damit es zu derartigen Verhaltensweisen beim Einzelnen nicht mehr kommt.

SWR Aktuell: Die Zeit, in der Sie hier angefangen haben, war ja die Corona-Pandemie. Inwieweit hat sich das denn auf die Gerichtsverhandlungen ausgewirkt?

Kessler: Wir sind da aus meiner Sicht als Justiz mit Herausforderungen konfrontiert gewesen wie keine Generation davor. Man ist nahezu täglich mit Fallkonstellationen konfrontiert gewesen, für die es bis dato keine Lösung gegeben hat. Wir mussten als Justiz die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege aufrechterhalten. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, man schließt das Gericht mal für mehrere Wochen, und danach öffnen wir wieder. Wir mussten auch in stärksten Corona-Zeiten weiterverhandeln. Was dann ja zu so kuriosen Konstellationen geführt hat, dass man bei zehn Grad minus mit geöffneten Fenstern Hauptverhandlungen durchgeführt hat und alle Verfahrensbeteiligten im Anorak dasaßen. Ich hatte sogar gesagt, wenn es dem einen oder anderen wichtig ist, möge er auch seine Handschuhe und seine Mütze aufsetzen - Dinge, die ansonsten im Sitzungssaal nicht akzeptiert werden können, da ist die Kopfbedeckung in der Regel unten. Aber der Zweck heiligt die Mittel, und wir haben versucht, entsprechend flexibel mit diesen Situationen umzugehen.