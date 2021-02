Der CDU-Abgeordnete für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd, Stefan Scheffold, ist seit 25 Jahren im Landtag. Jetzt macht er einem Nachfolger Platz. Zeit für eine Bilanz.

Der 61-Jährige ist entspannt und zufrieden. Die allermeisten Dinge habe er in seinem Wahlkreis Schwäbisch Gmünd "so erledigen können, wie ich mir das gewünscht habe". Neben seiner Abgeordneten-Tätigkeit ist er ganz bewusst auch immer Rechtsanwalt geblieben. Den Vorteil sieht er darin, dass er zu Themen Stellung nehmen konnte, die er aus seiner beruflichen Tätigkeit genau kannte.

Stefan Scheffold (CDU) in seiner Kanzlei in Schwäbisch Gmünd. Nach 25 Jahren als Abgeordneter kandidiert er nicht mehr für den Landtag Baden-Württemberg. SWR Frank Polifke

Landesgartenschau ein "Quantensprung"

Die Landesgartenschau 2014 war eines seiner Lieblingsprojekte. Sehr viel Geld sei nach Schwäbisch Gmünd geflossen, es sei ein "Quantensprung" für die Entwicklung der Stadt gewesen.

Scheffolds Vater Hansludwig war bis zu seinem plötzlichen Tod 1969 Oberbürgermeister in Schwäbisch Gmünd. Der Sohn musste sich aus seinem Schatten lösen. Als Stefan Scheffold 1996 erstmals für den Landtag kandidierte, wurde er sofort direkt und mit großer Mehrheit gewählt. In allen folgenden Landtagswahlen blieb das so.

Kontakte in den Ministerien

Scheffold fährt oft mit dem Rad durch die Stadt, ist ansprechbar für die Anliegen der Gmünder und spricht selbst viele Leute an. Nicht nur auf der Straße, auch im politischen Umfeld, wenn er ein Vorhaben durchsetzen will. In Stuttgart sucht er gezielt Gesprächspartner in den Ministerien, nicht unbedingt an der Spitze: "Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel näher an den Themen und Problemen dran sind, können einem da sehr, sehr weiterhelfen."

Staatssekretär im Finanzministerium

Die Bedeutung von Schwäbisch Gmünd wächst: Das Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie entsteht, Behörden wie das Amt für Vermögen und Bau werden in Gmünd angesiedelt. Scheffold war unter anderem Mitglied im Landtagspräsidium und Staatssekretär im Finanzministerium (bis Mai 2011). Zuletzt hat der Abgeordnete nach eigenen Angaben den kriselnden Autozulieferer Magna aus Bopfingen dabei unterstützt, Landesförderung für Entwicklung und Produktion von Lkw-Wasserstofftanks zu bekommen. 25 Jahre im Landtag seien eine lange Zeit, jetzt sei es genug, meint Scheffold abschließend.