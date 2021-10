"schattenreich" - ein Schattentheater-Museum in Schwäbisch Gmünd

per Mail teilen

In Schwäbisch Gmünd öffnet Sonntag das "schattenreich" seine Tore: Das laut Stadtverwaltung weltweit erste Museum für zeitgenössisches Schattentheater.

Es ist zunächst der erste Bauabschnitt des Museums, der fertig ist und eröffnet wird. Besucherinnen und Besucher finden hier beispielsweise acht Experimentierstationen vor: Kästen in Puppenstubengröße, die zum Ausprobieren einladen. Es wird gezeigt, was es braucht, einen Schatten zum Leben zu erwecken, erläutert Museumsgestalter Tomas Sturm. Welche Figuren, beispielsweise und vor allem, welche Lampen notwendig sind.

In dem Museum können Besucherinnen und Besucher auch an Mitmachstationen erfahren, wie Schattentheater gemacht wird. SWR Frank Polifke

Wie modernes Schattentheater funktioniert und wirkt, können Besucherinnen und Besucher außerdem auf einem sechsminütigen Video ansehen. Und sie können auch selbst Schattentheater-Figuren basteln.

Ein Neubau für das Museum "schattenreich"

Das Museum entsteht in einem Neubau, direkt am Innenhof des Waisenhauses, wo Teile der Gmünder Stadtverwaltung untergebracht sind. Dass es das Schattentheater-Museum nach zwölf Jahren Planung gibt, ist mehreren Menschen mit Herzblut zu verdanken: Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) beispielsweise, der es zur Chefsache gemacht hat. Und Celestino Piazza von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, Bauherr und Hauptsponsor des Museums.

Modernes Schattentheater ist spannender als das traditionelle

Aber vor allem der Schattentheater-Experte, der ehemalige Lehrer Rainer Reusch, hat das Projekt vorangetrieben. Er ist seit 1988 Ausrichter des Schattentheater-Festivals. Das "schattenreich" soll in erster Linie das moderne, zeitgenössische Schattentheater darstellen, sagt er, weniger das traditionelle.

"Da ist Dynamik drin, da ist Leben drin, während im traditionellen Schattentheater die Figuren nur hin und her geschoben werden, an der Leinwand, das fasziniert uns Europäer nicht. Wir wollen Aktion haben, wir wollen Bewegung haben, das fasziniert dann kolossal."

Schattenfiguren-Ausstellung im nächsten Bauabschnitt

Was im Schattentheatermuseum noch fehlt, ist eine Figurenausstellung. Doch die kommt, und zwar im kommenden Jahr, wenn das nächste Schattentheater-Festival stattfindet. Dann soll der zweite Bauabschnitt an dem Museum fertig sein: Rund 50 Figuren in einer ständigen und einer Wechselausstellung werden dann gezeigt.

Eine Figurenausstellung soll es im nächsten Bauabschnitt geben. SWR Frank Polifke

Die Figuren stammen allesamt aus der Privatsammlung von Rainer Reusch. Er besitzt die beachtliche Anzahl von etwa 700 traditionellen und 400 modernen Schattentheater-Figuren. Damit lassen sich einige Wechselausstellungen gestalten.

Tag der offenen Tür im Museum "schattenreich"

Die Eröffnung wird am Sonntag mit einem "Tag der offenen Tür" begangen. Zwischen 14 und 17 Uhr werden kostenlose Führungen angeboten. Der eigentliche Museumsbetrieb geht eine Woche später los, am Sonntag, dem 17. Oktober.