In Schwäbisch Gmünd soll im Oktober ein Schattentheater-Museum eröffnet werden. Laut einem Bericht der Remszeitung wird das interaktive Museum im Freudental-Wohnturm am 9. Oktober eröffnet. Zwei Stockwerke sollen dann zugänglich sein. Gebaut wird noch im Kellergewölbe, dort sollen dann hunderte Schattentheater-Figuren eines privaten Sammlers ausgestellt werden. Schattentheater hat in Asien eine lange Tradition und kam erst im 17. Jahrhundert nach Europa.