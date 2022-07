Schärfere Korruptionsgesetze nach Maskenaffäre geplant

Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Maskenaffäre zugunsten der Günzburger CSU-Politiker Sauter und Nüßlein will die Regierungskoalition in Berlin ein schärferes Anti-Korruptionsgesetz durchsetzen. Angesichts der schamlosen Selbstbereicherung einzelner Abgeordneter mit Maskendeals seien viele Menschen zurecht empört, dass diese Abgeordneten nun straffrei bleiben, so die Fraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann. Bestehende Strafbarkeitslücken müssten schnellstmöglich geschlossen werden, heißt es dazu bei der SPD. Auch der Rechtsexperte der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Volker Ullrich, erklärte, das Gesetz zur Abgeordnetenbestechlichkeit müsse verschärft werden. - Der Bundesgerichtshof hatte aufgrund der derzeit geltenden Gesetze Sauter und Nüßlein vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen. Beide hatten durch den Maskenverkauf an den Staat satte Provisionen kassiert.