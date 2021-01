per Mail teilen

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, mit der Smartphones manipuliert werden können. Eine junge Frau hatte demnach am Mittwoch in Krumbach (Kreis Günzburg) einen Link auf ihrem Smartphone geöffnet. Diesen hatte sie mit einer vermeintlichen Paketbenachrichtigung per SMS bekommen. Allerdings installierte sich daraufhin eine Schadsoftware. Kurz danach versandte das Handy hunderte dieser SMS-Nachrichten mit der Schadsoftware im Anhang. Diese lässt außerdem eine Fernsteuerung von Handys zu.