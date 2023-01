Schwäbisch Gmünd ist seit Montagvormittag wieder Schach-Hochburg: Beim Staufer-Open treten mehr als 400 Schachspieler an. Sie kommen aus der ganzen Welt in den Ostalbkreis.

Im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd hat am Montag nach zwei Jahren Pause wieder das Staufer-Open im Schach begonnen. Zu dem internationalen Schachturnier haben sich mehr als 400 Schachspieler angemeldet.

Weniger Teilnehmende als 2020

Die Rekord-Teilnehmerzahl von fast 600 Spielern aus dem Jahr 2020 wurde dieses Mal zwar nicht erreicht, dennoch ist Organisator Wernfried Tannhäuser zufrieden. Da man die Entwicklung der Corona-Pandemie abwarten wollte, sei das Turnier erst im Oktober ausgeschrieben worden. Daher fehlten diesmal viele Meisterspieler, so Tannhäuser.

Dennoch sind Teilnehmer unter anderem aus Indien, den USA, Aserbaidschan, Griechenland und England in Schwäbisch Gmünd. Auch viele Jugendliche seien dabei. Ein extra Kinderschachturnier gibt es bei den Staufer-Open 2023 aber nicht mehr. Zuletzt gab es immer weniger Anmeldungen dafür.

Schachspieler können insgesamt 9.000 Euro gewinnen

Das Staufer-Open hat in Schwäbisch Gmünd eine lange Tradition, die erste Ausgabe fand 1989 statt. In diesem Jahr sind Preisgelder in Höhe von 9.000 Euro ausgelobt. Die Siegerehrung ist am Freitag.