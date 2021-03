Der unter Korruptionsverdacht stehende Günzburger CSU-Politiker Alfred Sauter hat alle Parteiämter niedergelegt. Außerdem lässt er seine Mitgliedschaft in der CSU-Landtagsfraktion ruhen.

Zu den niedergelegten Ämtern zählen insbesondere seine Sitze in CSU-Vorstand und -Präsidium, der Vorsitz der CSU-Finanzkommission sowie der CSU-Kreisvorsitz Günzburg. Das teilte Sauter am Sonntag mit.

Alfred Sauter (Archivbild) br

Gleichzeitig erklärte der 70-Jährige, er sei überzeugt, in keiner Weise gegen Abgeordnetenpflichten und gegen Gesetze verstoßen zu haben.

Aus Sicht der Parteispitze reichen die Schritte Sauters jedoch nicht, sagte Generalsekretär Markus Blume am Sonntag in München. Partei und Fraktion müssten jetzt beraten, welche Schritte noch folgen müssten.

Korruptionsermittlungen gegen Alfred Sauter

Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den 70-jährigen CSU-Politiker wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Maskenaffäre. Nach Informationen des BR und weiterer Medien könnte Sauter neben seinem Anwaltshonorar auf Umwegen weitere rund 1,2 Millionen Euro als Anwalt erhalten haben - möglicherweise als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften.

Staatsanwaltschaft durchsucht Landtagsbüro

Am Mittwoch hatte die Generalstaatsanwaltschaft München das Landtagsbüro Sauters durchsuchen lassen. Zuvor war in der Masken-Affäre bereits gegen den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

CSU verschärft Regeln

Als Konsequenz aus der Masken- und Berateraffäre verschärft die CSU ihre Regeln für amtierende und künftige Mandatsträger. Das kündigte Parteichef Markus Söder am Sonntag in München an. Unter anderem soll es "volle Transparenz" bei den Nebeneinkünften geben, wie aus einem Zehn-Punkte-Plan der Parteispitze hervorgeht. "Wir wollen ein komplettes und umfassendes Bild haben bis in die kleinste Verästelung hinein", betonte Söder. Es soll darüber hinaus ein absolutes Tätigkeitsverbot für eine bezahlte Interessenvertretung geben. Bei Führungsaufgaben in Parlamenten sollen gewerbsmäßige Nebentätigkeiten untersagt werden. Und alle Männer und Frauen, die künftig für die CSU kandidieren wollen, müssen ein neue "Integritätserklärung" unterschreiben und sich darin zum Verhaltenskodex, der verschärft werden soll, bekennen.