In der sogenannten Maskenaffäre wird jetzt offenbar auch gegen den Günzburger CSU-Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Justizminister Alfred Sauter wegen Korruption ermittelt.

Dies berichtete zunächst "Spiegel Online". Auf SWR-Anfrage teilte die Generalstaatsanwaltschaft München wörtlich mit: "Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft München unter anderem wegen des Anfangsverdachtes der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern wurde zwischenzeitlich auf insgesamt fünf Beschuldigte ausgeweitet. Unter den Beschuldigten befindet sich der bereits bekannte Bundestagsabgeordnete und ein Abgeordneter des Bayerischen Landtags."

In den Korruptionsermittlungen gegen den Bundestagsabgeordneten Nüßlein (ehemals CSU) hat die Generalstaatsanwaltschaft München wohl auch Alfred Sauter in den Kreis der Verdächtigen aufgenommen. (Archivbild) Imago IMAGO/Alexander Pohl

LKA durchsucht zehn Objekte

In diesem Zusammenhang werden am Mittwoch außerdem zehn Objekte in München und dem Regierungsbezirk Schwaben vom Landeskriminalamt (LKA) durchsucht, zu dem auch der Landkreis Günzburg gehört. Sauter selbst hat bereits eingeräumt, in seiner Tätigkeit als Anwalt über seine Kanzlei einen Vertrag zur Abwicklung des Maskengeschäfts aufgesetzt zu haben. Bisher schweigt Sauter darüber, was er dafür bekommen hat.