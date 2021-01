Der Kalte Markt in Ellwangen (Ostalbkreis), mit Pferdeumzug und Bauernkundgebung, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Doch eine Tradition bleibt bestehen: Laut "Schwäbischer Post" werden am kommenden Samstag auf dem Wochenmarkt Saure Kutteln in der Dose verkauft. Der Erlös wird an die Weihnachtsaktion der Stadt Ellwangen gespendet.