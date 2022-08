Am Donnerstag ist der heißeste Tag der Woche. Die Thermometer zeigen Themperaturen jenseits der 30-Grad-Marke an. Doch auch an diesen Tagen gibt es Hartgesottene, die noch nicht genug von der Hitze haben. Die Rede ist von Saunagängern, die auch im Sommer gerne zum Aufguss kommen. Wie im Donaubad in Neu-Ulm.