Unfall im Kreis Dillingen Umweltverschmutzung: Sattelzug rutscht in See bei Gundelfingen

Ein mit Erdreich beladener Lastwagen ist am Dienstag in einen See bei Gundelfingen (Kreis Dillingen) gekippt. Der Schaden ist hoch, die Bergung war schwierig.