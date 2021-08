per Mail teilen

Der Fahrer eines Sattelzugs ist am Samstag auf der A8 am Kreuz Ulm-Elchingen in ein Stauende gefahren und hat drei Autos aufeinander geschoben. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt, eine weitere Autofahrerin kam ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Der 45-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro.