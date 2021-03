per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag war der Zugverkehr zwischen Ulm und Aalen zeitweise unterbrochen. Der Grund: Ein Sattelschlepper war gegen eine Eisenbahnbrücke geprallt.

Bei dem Unfall wurden nach Polizeiangaben der 64-jährige Fahrer und seine 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Zugverkehr Ulm-Aalen war unterbrochen. Zunächst sah es so aus, als wäre die Eisenbahnbrücke stark beschädigt. Ein Notfalltechniker der Bahn prüfte die Schäden an der Brücke und gab gegen zwei Uhr am Samstagmorgen den Verkehr wieder frei.

Höhenbeschränkung nicht beachtet

Der Fahrer des Lkw hatte die Höhenbeschränkung für die Durchfahrt unter der Brücke von 3,60 Meter nicht beachtet. Der Kofferaufbau aus Aluminium über dem Fahrerhaus war höher. Der LKW, der Strohballen geladen hatte, kippte um. Die beiden Insassen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 100.000 Euro.