Zwischen Ulm und Erbach (Alb-Donau-Kreis) ist am Montagabend ein mit Steinmehl beladener Silozug-Lkw umgekippt. Das Fahrzeug nach Angaben der Polizei in den Graben gerutscht und dann auf die Seite gekippt. Verletzt wurde niemand. Für die Bergung auf der B311 rückte ein Bergungsunternehmen mit vier Fahrzeugen an.