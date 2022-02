Der Furtlepass über den Albtrauf in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wird wegen dringender Sanierungsarbeiten von Mai bis Oktober gesperrt. Die Arbeiten sollen zwischen den Gmünder Teilorten Weiler in den Bergen und Degenfeld abschnittsweise erfolgen, das wurde am Dienstag im Ortschaftsrat von Degenfeld bekannt. Die genauen Abläufe und Umleitungsstrecken will die Stadt laut "Gmünder Tagespost" Ende Februar mitteilen.