Schloss-Sanierung könnte sieben Millionen Euro kosten

Die Sanierung des Heubacher Schlosses soll kommen. Der Gemeinderat hat laut Medienberichten am Dienstag beschlossen, die Pläne weiterzuverfolgen. Nach derzeitigen Planungen werden sich die Gesamtkosten für die Sanierung des Heubacher Schlosses auf 6,9 Millionen Euro belaufen. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Förderung aus der Denkmalpflege in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro. Weitere Fördermöglichkeiten sollen bis zu einem möglichen Baubeschluss im Herbst 2022 abgeklärt werden. Wie die Stadtverwaltung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mitteilte, lägen inzwischen die Baugenehmigung sowie die denkmalschutzrechtliche Genehmigung vor. Im Heubacher Schloss sind derzeit die Stadtbibliothek und das Miedermuseum untergebracht.