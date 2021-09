Sanierung des Kepler- und Humboldtgymnasiums abgeschlossen

Die dringenden Sanierungsarbeiten an zwei Ulmer Schulen sind abgeschlossen. Ab der kommenden Woche kann am Humboldt- und am Keplergymnasium wieder Unterricht stattfinden. Fast alle Schülerinnen und Schüler können an ihre ursprünglichen Schulen zurückkehren, nachdem sie nach den Sommerferien übergangsweise in der ehemaligen Ulmer Hochschule für Gestaltung und Kommunikation unterrichtet wurden. Die Sanierung der beiden zusammenhängenden Gymnasien war notwendig geworden, nachdem dort kurz vor den Sommerferien statische Probleme festgestellt wurden. Bei einem Abschnitt werden die Sanierungsarbeiten dagegen wie geplant bis Jahresende andauern. Bis dahin müssen einige Kinder und Jugendliche weiterhin an anderen Schulen unterrichtet werden.

Kepler- und Humboldt-Gymnasium Das ehemalige Schulgebäude aus dem Jahr 1878 war im Zweiten Weltkrieg bei einem britischen Luftangriff auf Ulm fast vollständig zerstört worden. Die Schulneubauten gegenüber dem Ulmer Landgericht entstanden in den 1950er Jahren.1956 kamen die ersten Schüler und Schülerinnen an das altsprachliche Humboldt-Gymnasium und die ersten Schüler an das mathematisch-naturwissenschaftliche Kepler-Gymnasium, das erst 1972 koedukativ wurde. Für beide Schulen wurde zur Jahrtausendwende ein Neubau entlang der Kepler-Straße errichtet, der 2005 bezogen wurde. Eine Aufstockung der alten Schulgebäude war aus statischen Gründen nicht möglich gewesen.