Am Schwörmontag darf in Ulm mit Einschränkungen gefeiert werden. Viele offizielle Veranstaltungen und auch das Nabada sind zwar abgesagt, ein Feiern in Maßen soll dennoch möglich sein.

Auch wenn der Schwörmontag in Ulm in diesem Jahr nur eingeschränkt stattfindet - gefeiert und beflaggt wird trotzdem. SWR Maja Nötzel

Es werde Niemandem verboten, in die Stadt zu gehen und zu feiern, so Ordnungsamtsleiter Rainer Türke. Bars und Gaststätten werden in diesem Jahr nicht mit zusätzlichen Angeboten aufwarten. Eine Bewirtschaftung bis 23 Uhr ist aber erlaubt. Außerdem sollen die Läden in der Ulmer Innenstadt bis abends geöffnet bleiben.

Polizeibeamte und Boote gegen wildes Nabada

Die Donau ist am Schwörmontag laut einer Verordnung der Stadt von der Illerspitze bis zum Donaukraftwerk zwischen 9 und 22 Uhr tabu. Um wildes Nabada zu verhindern, kontrollieren Polizeibeamte tagsüber die Ufer, zusätzlich gibt es Patrouillenboote auf der Donau und der Iller. Man werde so viele Polizei- und Rettungskräfte einsetzen, wie sonst zu dem traditionellen Stadtfeiertag auch, hieß es dazu. Sie sollen vor allem für die Einhaltung der Corona-Regeln sorgen. Das oberste Prinzip sei Deeskalation, so Türke.

Mit Abstand am Donauufer oder in der Friedrichsau

Wer wolle, dürfe sich am Schwörmontag unter Einhaltung von Abstandsregeln auch weiterhin auf der Donauwiese, in der Friedrichsau oder am Donauufer aufhalten. Oberbürgermeister Gunter Czisch hofft auf die Vernunft der Ulmer.

Man kann in die Stadt gehen und sich des schönen Tages erfreuen. Mehr geht aber leider nicht. Oberbürgermeister Gunter Czisch

Zur traditionellen Schwörrede auf dem Ulmer Weinhof sind wegen der Corona-Beschränkungen nur 250 Gäste zugelassen. Der Rechenschaftsbericht von Oberbürgermeister Gunter Czisch wird aber vom SWR ab 10:50 Uhr live im Internet übertragen.