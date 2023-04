per Mail teilen

An den Rehabilitationskliniken auf dem Ulmer Eselsberg sind größere Mengen Salzsäure ausgetreten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Schaden zu begrenzen.

Nach einem Salzsäureunfall an den Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge ist die Säure im Keller der Klinik ausgetreten.

Nach Auskunft der Feuerwehr war die Ursache für den Unfall ein defektes Ventil an einem Behälter. Die ausgelaufene Salzsäure sei in einem Auffangbehälter zum Mischen von Chemikalien gelandet, allerdings sei die Menge so groß gewesen, dass auch der Auffangbehälter überlief.

Personen wurden nicht gefährdet

Daraufhin verteilte sich die Säure auf dem Boden des Raums und musste von Einsatzkräften in Schutzanzügen abgepumpt werden. Weil es sich nach Auskunft einer Kliniksprecherin um einen speziell geschützten Technikraum handelte, sei es nicht zu weiteren Schäden gekommen. Verletzt wurde niemand. Personen seien durch den Unfall auch nicht gefährdet worden.