Der Ulmer Salvatore La Ferrera hat es geschafft - er ist in Frankreich zum Akkordeon-Weltmeister in der Kategorie Jazz gekürt worden. Der Weg zum Titel war aber kein einfacher.

Wenn man Salvatore La Ferrera spielen hört, spürt man direkt seine Leidenschaft für die Musik. Die Finger des 35-jährigen Berufsmusikers fliegen förmlich über die Tasten des Akkordeons. Dass er ein Ausnahmemusiker ist, fand auch die Jury der "Confédération mondiale de l'accordéon". Sie hat ihn zum Weltmeister in der Kategorie Jazz bei einem Wettbewerb im französischen Montargis gewählt. Dabei hatte der gebürtige Italiener sein Akkordeon eigentlich schon an den Nagel gehängt.

Salvatore La Ferrera: Vom Staplerfahrer zum Weltmeister im Akkordeon

Die Route zum Weltmeister führte Salvatore La Ferrera über einige Umwege. Mit 14 Jahren beginnt er Akkordeon und Klavier zu spielen, hängt später noch ein Studium der beiden Instrumente dran. Einige Jahre lang arbeitet er in Italien als Berufsmusiker - bis sein Vater sich 2017 entschließt, seinen Lebensabend in Deutschland zu verbringen. Salvatore, damals 28 Jahre alt, kommt mit.

In Deutschland fehlen ihm allerdings die Kontakte in der Musikszene. Deswegen legt er seine Karriere auf Eis, verkauft alle Instrumente und startet ein neues Leben als Staplerfahrer bei einer Firma im Kreis Neu-Ulm.

Auf dem Weg zur Arbeit läuft er eines Tages an einem Musikgeschäft vorbei und sieht ein Akkordeon im Schaufenster. Sofort packt ihn wieder die Leidenschaft. Er nimmt sich spontan frei und musiziert den ganzen Tag - und zwar im Fachgeschäft. Dabei merkt er sofort: "Ohne Musik bin ich nichts!"

Eine schicksalhafte Begegnung im Restaurant

Kurz darauf kündigt er seinen Job und eröffnet gemeinsam mit seinen Eltern ein italienisches Restaurant in Senden (Kreis Neu-Ulm). Zum Konzept gehören auch Auftritte von Musikern und Konzerte im Biergarten. Auch Salvatore spielt jeden Abend. "Ich habe im Restaurant einen Flügel und mein Akkordeon gehabt", erzählt er. "Am Ende habe ich für meine Stammgäste was gespielt - und die waren begeistert."

Dass in dem Restaurant ein talentierter Musiker arbeitet, spricht sich herum. Sogar bis in den Landkreis Biberach zu Musikschulleiter Dietmar Ruf. Er will sich selbst ein Bild vom Musiker machen und reserviert einen Tisch. Sofort ist auch er begeistert und beschließt, Salvatore einen Job als Musiklehrer anzubieten. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Salvatore La Ferrera arbeitet als Musiklehrer in Laupheim. Der jüngste Akkordeon-Schüler des Weltmeisters ist vier, sein ältester 91. SWR

"Das Akkordeon ist mein tragbares Orchester"

Seither arbeitet Salvatore selbst als Musiklehrer und ist auch wieder Berufsmusiker. Die Aussicht, Unterricht bei einem Weltmeister zu bekommen, zieht viele Schülerinnen und Schüler an. Schon zehn haben sich für das Akkordeon angemeldet. Der jüngste Schüler ist vier Jahre alt, der älteste 91.

Ich denke, Musiker ist der wichtigste Job nach der Medizin. [...] Wir sind Arzt für die Seele, glaube ich.

Salvatore La Ferrera: ein Leben für die Musik

Mit der Rückkehr zur Musik kam er auch zu dem Wettbewerb in Frankreich. Wirklich Lampenfieber hatte der Vollblutmusiker nicht. Er sei nur einmal wirklich aufgeregt gewesen: Bei seiner Premiere mit 14 Jahren bei einem Dorffest. Seither wisse er einfach: Die Bühne ist sein Element. Dort fühle er sich zu Hause.

Jetzt plötzlich Weltmeister zu sein, sei ein komisches Gefühl. "Du spielst genau wie gestern, es hat sich nichts geändert. Ich war eigentlich schon Weltmeister, aber die Leute haben es nicht gewusst", erzählt er lachend.

In Zukunft will Salvatore La Ferrera wieder mehr mit anderen Musikern zusammenarbeiten. Auch Platten mit ihnen aufnehmen. Der Ulmer hat seinen Weg zur Musik zurückgefunden. Und dafür lebt er - mit Leib und Seele.