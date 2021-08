In einer Sondersitzung des Gemeinderats ist am Donnerstagabend der neu gewählte Heidenheimer Oberbürgermeister Michael Salomo offiziell in sein Amt eingesetzt worden. Der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer wünschte dem 32-Jährigen eine erfolgreiche Amtszeit und wies auf die anstehenden Aufgaben hin, wie die weitere Sanierung der Schulen oder die Entlastung der Innenstadt vom Durchgangsverkehr. Der SPD-Politiker Salomo tritt die Nachfolge von Bernhard Ilg an, der 21 Jahre lang Oberbürgermeister von Heidenheim war und nun im Ruhestand ist.