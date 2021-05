Platz acht nach Platz drei im Vorjahr. Eigentlich dürfte Fußballzweitligist 1.FC Heidenheim mit der Saison nicht zufrieden sein. Ist er aber, sagt der Clubchef im SWR-Interview.

"Im Fußball wird gute Arbeit belohnt" sagt der Vorstandsvorsitzende des FCH Holger Sanwald. Der Bundesliga-Überraschungs-Aufsteiger Greuther Fürth sei dafür in diesem Jahr ein gutes Beispiel. Doch auch in Heidenheim sei gute Arbeit geleistet worden, sagt Sanwald. Die Saison sei von einem Umbruch geprägt gewesen. Nach Platz drei verließen viele Leistungsträger den Verein. Dies sei gut kompensiert worden. Man habe nie Angst vor einem Absturz haben müssen.

"Geld allein ist nicht der entscheidende Faktor. Sonst hätten der HSV, Düsseldorf oder Nürnberg aufsteigen müssen."

Heidenheim war in der abgelaufenen Saison wieder sehr heimstark. Warum weiß Holger Sanwald nicht so genau. "Fußball wird zwar mit den Füßen gespielt aber viel im Kopf entschieden." Ganz offensichtlich trete die Mannschaft zu Hause anders auf als auswärts. Sanwald wünscht sich, dass das auswärts auch mal klappt.

Emotionaler Abschied von "Schnatti"

Danke für dreizehn Jahre FCH! Fans haben an Schloss Hellenstein ein Banner für Mark Schnatterer aufgehängt. Er bestritt am Sonntag sein letztes Spiel für den 1.FC Heidenheim. (23.5.) privat

Am letzten Spieltag hat Mittelfeldspieler Marc Schnatterer nach 13 Jahren sein letztes Spiel für den 1.FC Heidenheim absolviert. Danach wurde er auf dem Platz feierlich verabschiedet. "Wenn so ein Spieler geht, tut das weh. Man ist aber auch glücklich über die Zeit, die man gemeinsam erlebt hat." Für Schnatterer soll es im Herbst ein Abschiedsspiel geben, wenn es die Pandemie erlaubt, vor Zuschauern. Ein Abschiedsspiel für einen Spieler wäre ein Novum in der Heidenheimer Vereinsgeschichte.

Vorfreude auf die kommende Saison

Beim Ausblick auf die nächste Saison bekommt Holger Sanwald leuchtende Augen. Werder Bremen, Schalke 04, der Hamburger SV, dazu Düsseldorf und Nürnberg. Alles Traditionsvereine, die in der kommenden Spielzeit in die Voith-Arena kommen. Highlights für die Region, die es so noch nie gab, sagt Sanwald. Heidenheim müsse sich sehr gut vorbereiten, um da mithalten zu können. Dann weiß der Clubchef auch, was am Ende für den FCH herauskommt. Wie sagte Holger Sanwald doch eingangs: "Im Fußball wird gute Arbeit belohnt."