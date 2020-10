per Mail teilen

Das Obst liefern die Kunden, das Pressen übernimmt Peter Anton aus Ulm. Seit 13 Jahren ist er mit seinem Saftpressmobil unterwegs. Ein Geschäftsmodell, das bei vielen gut ankommt.

Die Saftmaschine auf dem umgebauten Anhänger von Peter Anton arbeitet auf Hochtouren. Der Ulmer ist von Mitte September bis Ende Oktober an täglich wechselnden Orten in der Region unterwegs: Feldstetten, Westerheim und Merklingen stehen auf dem Fahrplan, genauso wie Nürtingen und Bad Überkingen.

Das Obst liefern die Kunden selbst, meist aus ihren eigenen Gärten. Und das, meint Anton, ist das Besondere an seinem Geschäftsmodell.

„Die Leute haben einen direkten Bezug dazu. Sie müssen ihre Äpfel selber ernten, sie müssen sie wertschätzen. Sie bringen die Äpfel dann zu uns, weil sie genau wissen: Was sie bringen, kriegen sie dann auch wieder mit." Peter Anton, Saftpressmobil Ulm

Erika Lenz aus Bellenberg beispielsweise hat zusammen mit ihrem Mann Tafeläpfel aus dem eigenen Garten gebracht. 60 Liter Saft bekommen sie aus 100 Kilo Äpfeln. Und der eigene Saft schmeckt am besten, sagt sie.

Die Saftpressmaschine ist selbst konstruiert

Nicht nur Äpfel, auch Birnen und entkerntes Steinobst kann Peter Anton mit seiner Maschine verarbeiten. Die hat er zum Großteil selbst konstruiert. Die Früchte werden gewaschen, dann mit einem Aufzug nach oben transportiert und gemahlen. Die Siebbandpresse presst die Apfelmaische aus. Zurück bleibt der Apfeltrester, den nehmen meistens Jäger oder Schäfer als Tierfutter mit.

Der Saft wird dann filtriert und kommt in Puffertanks. Die dienen dazu, die Chargen zu trennen, damit jeder den eigenen Saft bekommt. Von dort aus wird ein Großteil des Saftes binnen kurzer Zeit auf 78 Grad erhitzt und in Plastikbeutel abgefüllt, um ihn haltbar zu machen. Wird dieser Schritt übersprungen, kann Most hergestellt werden.

Das Saftpressmobil ist in Vöhringen gut besucht

Das Saftpressmobil ist in Vöhringen sucht eine bunte Mischung aus jungen und älteren Stadt- und Landmenschen auf. Sie tummeln sich in dem Hinterhof, in dem Peter Anton Halt macht. Das motiviert auch Mitarbeiterin Ulrike. Als Maschinenführerin und Abfüllerin ist sie seit elf Jahren dabei.