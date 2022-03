Wie das DRK in Aalen die Spendenbereitschaft steuern will

Die Spendenbereitschaft ist derzeit groß: Kleider, Spielzeug, Schuhe - nicht nur in Ulm stapeln sich kistenweise gespendete Sachen. Gleichzeitig stellt sich die Frage: Wie sinnvoll sind solche Spenden?

Die Kriegsbilder aus der Ukraine sind erschreckend. Viele Menschen, auch aus unserer Region, wollen helfen. Das Deutsche Rote Kreuz bittet: "Spenden Sie Geld". Wir haben mit Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in Aalen, gesprochen.

Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in Aalen Pressestelle DRK-Kreisverband Aalen e.V.

SWR: Herr Wagner, es gibt viele Privatinitiativen, die es auch sehr gut meinen und Sachspenden sammeln. Könnten diese Spenden im schlimmsten Fall zum Problem oder zur Last werden?

Matthias Wagner: Davon wird immer wieder mal berichtet, dass manche Spenden-Annahmen eher eine Belastung sind. Allein schon die Infrastruktur wird belastet, durch Verkehr, durch Lkws. Aber auch, dass vor Ort die Personen, die helfen wollen, überfordert sind mit der Flut der Sachspenden. Das haben wir auch im Ahrtal erlebt. Da war natürlich auch eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft, die aber zum Teil den Empfänger nicht erreichen konnte.

Weil es vermutlich auch schwierig ist, die Sachspenden, die von Privatleuten gebracht werden, vor Ort zu sortieren. Dann müssen diese Sachen ja auch erst noch zu den Leuten kommen, die sie vielleicht benötigen.

Genau. Das ist auch die große Herausforderung bei Kleiderspenden. Die Spende anzunehmen ist das kleinste Problem. Aber die Spenden zu sortieren nach Größe, nach Geschlecht, nach Farben, nach Konfektionen, nach Warengruppen - das macht die meiste Arbeit. Damit wir die Spenden ja zielgerichtet nachher den Betroffenen zuführen können.

Sie sammeln deshalb beim Deutschen Roten Kreuz gezielt. Was gehört zu den Dingen, die Sie sammeln und dann ins Krisengebiet bringen?

Das Rote Kreuz ist für Katastrophen weltweit immer vorbereitet. Und diese Sachen sind eingelagert, zum Beispiel zum Aufbau einer Notunterkunft. Dazu brauchen wir Feldbetten, dazu brauchen wir Decken, Hygieneartikel und Schlafsäcke. Diese Sachen sind eingelagert. Die kosten aber am Ende Geld, und deshalb ruft das Rote Kreuz auf, zunächst Geld zu spenden, um diese Lager dann wieder befüllen zu können.

Was machen Sie vom Deutschen Roten Kreuz in Aalen?

Wir in Aalen haben uns überlegt, wie wir die Aktionen auch unterstützen können. Wir möchten die Bevölkerung am Freitag aufrufen, Kinderkleidung zu spenden. Aber nicht, um die Kinderkleidung in die Ukraine direkt zu bringen. Sondern unsere Überlegung ist folgende: Wir würden gerne am Sonntag einen Kinderkleiderbasar in Aalen durchführen, dadurch Geld generieren und gleichzeitig ein Lager anlegen. Wenn dann Flüchtlinge mit Kindern zu uns kommen, dass wir dann Vorräte an Kinderkleidung haben.