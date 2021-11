Bei einem Feuer in Wittislingen im Kreis Dillingen ist am Samstag ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben war die Batterie eines Motorrades beim Laden in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Fassade eines Wohnhauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand noch schnell genug unter Kontrolle bringen. Es gab Schäden an der Fassade; das Motorrad brannte aus.