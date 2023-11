"s'Prinzle" heißt die schwäbische Version des Klassikers "Le Petit Prince". 200 Landfrauen haben sich die Geschichte in Merklingen begeistert angehört. Doch die Übersetzerin hat auch Gegenwind bekommen.

"s'Prinzle" nennt Gudrun Mangold aus Laichingen liebevoll ihr schwäbisches Mundartstück. Am Samstag wurde es in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) vor 200 Landfrauen vorgetragen. Der Erfolg der schwäbischen Version des weltberühmten "Kleinen Prinzen" von Antoine de Saint-Exupéry war durchschlagend.

Guad sieht ma bloß mit am Herza. Uff was akommt, de'scht fr d'Auga osichtbar.

"Guad sieht ma bloß mit am Herza. Uff was akommt, de'scht fr d'Auga osichtbar." So hört sich der vielzitierte Ausspruch des kleinen Prinzen auf Schwäbisch an. Das Original: "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Ein Kernsatz der Weltliteratur. Solche "Heiligtümer" in eine Dialektversion zu bringen, ist durchaus heikel. Diese Erfahrung hat die Autorin und Übersetzerin Gudrun Mangold gemacht.

Der "Kleine Prinz" auf schwäbisch - zwischen Aufreger und Mundartperle

Über viele Monate hat Mangold an dem Buch "s'Prinzle" gearbeitet. Und sie hat Gegenwind bekommen: "So einen heiligen Text dürfe man nicht ins Schwäbische übersetzen, hieß es da. Die Leute streiten regelrecht darum, wie sie es finden", erzählt sie.

Der preisgekrönte Ulmer Buchhändler Samy Wiltschek, eine Institution in Literaturfragen, ist da ganz entspannt: Er habe nichts dagegen, wenn ein Werk wie der "Petit Prince" auch ins Schwäbische übersetzt werde. Und "wenn jemand von der Schwäbischen Ausgabe auf's Original zurückgreift ... na wunderbar", meint Wiltschek.

Der Petit Prince im Älbler-Dialekt: 200 Landfrauen lauschten in Merklingen dem Vortrag von Richard Behlemer, der "s'Prinzle" vorlas. SWR Steffi Schmitz

Bei den Landfrauen hat "s'Prinzle" ein Heimspiel. Der Ochsen in Merklingen ist voll am Samstagvormittag. 200 Mitglieder der Landfrauen sind zum gemeinsamen Frühstück gekommen und lauschen Richard Behlmer, dem Dialektkenner aus Laichingen. Er liest Episoden aus dem "Kleinen Prinzen". Auf schwäbisch. Es sei kein "Honoratiorenschwäbisch", sagt Gudrun Mangold, "was ich furchtbar finde", sondern der Älbler-Dialekt von der Schwäbischen Alb.

Gut aufgehoben: "s'Prinzle" in den Händen des Laichinger Dialektkenners Richard Behlemer. SWR

"s'Prinzle" in Merklingen - Herausforderung auch für Schwäbinnen

Doch selbst für eingefleischte Schwäbinnen ist das Mundartstück keine leichte Kost. Die eine oder andere muss schon ganz genau hinhören. Eine der Landfrauen fasst es so zusammen: "Für mich war das Zuhören ein größeres Erlebnis als das selbst zu lesen. Weil selber geht man schnell über den Text drüber und ich fand ihn sehr authentisch. Also ich habe es genossen."