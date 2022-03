RWE: AKW bleibt abgeschaltet

Einer möglichen Reaktivierung des Kernkraftwerks Gundremmingen im Kreis Günzburg erteilt der Betreiber RWE erneut eine Absage. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte laut dem Vorabbericht eines Interviews in der "Augsburger Allgemeinen" bestätigt, dass das Land eine Reaktivierung prüfen wolle. RWE verweist auf eine - so wörtlich - "klare gesetzliche Regelung zur Abschaltung der Kernkraftwerke". Block C in Gundremmingen habe seine Berechtigung zum Betrieb bereits verloren, so ein Pressesprecher. Die Hürden für einen Weiterbetrieb seien extrem hoch: Der Bund müsste das Atomgesetz ändern, mit den Grünen sei dies eher unwahrscheinlich. Zudem fehle qualifiziertes Personal, ein Teil der Belegschaft wurde bereits abgebaut. Auch sei es kurzfristig schwierig, passende Brennstäbe zu kaufen.