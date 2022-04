Aalen und Wasseralfingen: Radler bekommen Rundumservice in Mobilitätsstationen

Radler entlang des Kocher-Jagst-Radwegs bekommen in Aalen und Aalen-Wasseralfingen Hilfe zur Selbsthilfe. An drei Orten gibt es jetzt sogenannte Mobilitätsstationen.

An der Bohlschule und Hochschule in Aalen sowie im Westen von Aalen-Wasseralfingen sind drei Mobilitätsstationen für Radler errichtet worden. 88.000 Euro hat die Stadt in jede einzelne gesteckt. Hier können Radelnde die Akkus ihrer E-Bikes aufladen, sich auf einer Radkarte über die Radwege der Region informieren - und ihren platten Reifen reparieren.

Montagestange und Werkzeug - hier kann man ohne viel Bücken sein Rad reparieren. SWR Isabella Hafner

Mobilitätsstationen in Aalen: Diebessichere Halterungen für das Werkzeug

Denn es gibt auch eine Säule, in der wichtiges Fahrrad-Reparatur-Werkzeug deponiert ist. An diebessicheren Halterungen, damit das Werkzeug in Aalen bleibt. Wer das Ganze alleine nicht hinbekommt, kann sich auch an den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) wenden, dessen Aalener Ableger im Keller der Bohlschule eine Werkstatt betreibt. Die Radstation ist holzummantelt und soll mit ihrem Grasdach konsequent nachhaltig sein.

Das Werkzeug ist für alle da - und diebessicher. Per QR-Hinweis, der an der Säule klebt, kann man sich eine Reparaturanleitung anschauen. SWR Isabella Hafner

Lob und Verbesserungsvorschläge vom ADFC

Martin Nester, Radler und Leiter der ADFC-Radwerkstatt, findet die Anlaufstelle für Radler auf dem Hof der Bohlschule "wirklich toll gemacht", sagte er am Montag dem SWR. Er hat aber noch Verbesserungsvorschläge. Während man seinen Akku auflädt, sollte man die Möglichkeit haben, sich - ebenfalls über einen QR-Code per Handy - über die Highlights der Region zu informieren. Um dann vielleicht noch etwas länger in Aalen hängen zu bleiben...