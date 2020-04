Arbeiten am Haus und im Garten - das gehört zu den wenigen noch erlaubten Dingen in Zeiten der Corona-Pandemie. Entsprechend groß ist der Andrang zum Beispiel in Ulm in Baumärkten.

Vor den zwei Baumärkten in der Blaubeurer Straße in Ulm müssen sich Kunden am Donnerstag gedulden. Die Schlangen vor den Eingängen sind mehr als 100 Meter lang, die Wartezeit liegt bei rund einer halben Stunde. Eine Ulmerin kommt mit einem voll beladenen Einkaufswagen heraus. Sie hat Blumen, Blumenerde und Baumaterial für zu Hause und für ihren Schrebergarten eingekauft. Dort will sie die Zeit nutzen und Hochbeete anlegen. Ein Verwandtenbesuch an Ostern sei eh nicht drin, sagt sie.

Warten ist angesagt: Lange Schlangen, der Eingang des Baumarktes nicht in Sicht (Symbolfoto) Imago imago images/regios24 (Symbolbild)

Viele Kunden aus Bayern

Daneben verlädt eine fünfköpfige Familie große Platten in ihren Transporter. Sie hat sich ein altes Haus in Bächingen gekauft und will bald von Neu-Ulm in den Kreis Dillingen umziehen. Die Mutter hat große Gipsplatten aufgeladen, während ihr Mann mit den drei Kindern und dem Hund auf dem Parkplatz wartet. Die Kinder, so erklärt die Frau, dürften nicht mit in den Markt, darauf habe sie der Kontrolleur am Eingang aufmerksam gemacht.

Überhaupt stehen viele Autos mit Kennzeichen aus nahe gelegenen bayerischen Städten und Landkreisen auf dem Parkplatz, denn in Bayern sind die Baumärkte geschlossen. Entsprechend verstößt der Einkauf in einem baden-württembergischen Markt eigentlich gegen die in Bayern geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Warten auch hier: Die Einfahrt des Recyclinghofs in Ulm-Grimmelfingen ist nicht in Sicht SWR Peter Köpple

Schlangen vor Wertstoffhöfen

Noch länger waren am Donnerstag die Warteschlangen an den Recyclinghöfen in Ulm. Wer sein Haus entrümpelt hatte und Wertstoffe entsorgen wollte, musste bis zu eineinhalb Stunden warten. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf den zuführenden Straßen. Ähnliche Wartezeiten gab es auch in Neu-Ulm und Biberach, so dass die Stadtverwaltungen dazu aufriefen, möglichst nicht zu den Wertstoffhöfen zu kommen.