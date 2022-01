Siebenjähriger von Böller an Kopf getroffen

Der Jahreswechsel ist in der Region weitestgehend ruhig verlaufen. Die Polizeipräsidien verzeichneten nur wenige Vorfälle. In Neu-Ulm ist ein sieben Jahre alter Junge durch einen Feuerwerkskörper am Kopf getroffen worden. Er wurde leicht verletzt; den Werfer des Böllers erwartet eine Anzeige. In Deisenhausen im Kreis Günzburg stoppte die Polizei ein Fahrzeug mit sechs jungen Männern. Sie beschlagnahmte drei Schreckschusswaffen und mehrere selbst gebaute Böller. Mit illegalen Knallern wurde in Dillingen ein Pkw beschädigt. In Nördlingen gerieten etwa 15 Personen in der Silvesternacht an einer Tankstelle in Streit und prügelten sich, es gab mehrere Verletzte.